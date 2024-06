In seinem neuesten Video präsentiert Philipp zehn spannende Super-App-Aktien, die aufgrund ihres innovativen Geschäftsmodells großes Potenzial bieten. Super-Apps sind mobile Anwendungen oder digitale Plattformen, die eine Vielzahl von Dienstleistungen aus einer einzigen App heraus anbieten. Diese Geschäftsmodelle haben sich besonders in aufstrebenden Märkten als äußerst erfolgreich erwiesen. Hier sind einige der vorgestellten Aktien: 1. Tencent Tencent gilt als der Pionier der Super-Apps. Mit WeChat bietet das Unternehmen eine Plattform, die zahlreiche Dienste wie Zahlungen, Buchungen, Messaging und vieles mehr integriert. WeChat ist in China weit verbreitet und hat eine große Nutzerbasis, was Tencent zu einem der führenden Technologieunternehmen der Welt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...