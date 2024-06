Die Wertpapiere des Luft- und Raumfahrtriesen Boeing haben jüngst eine Preisanpassung durch die UBS erfahren, wobei das Ziel auf 240 USD gesenkt wurde, was eine Verminderung von den vorhergesehenen 250 USD darstellt. Zudem bleibt die Einstufung der Aktien auf "Kaufen". Jedoch wird diese Anpassung durch die Prognose hervorgebracht, dass das zweite Quartal des Jahres keine Veränderung in den Auslieferungszahlen der Flugzeuge im Vergleich zum ersten Quartal erkennen lassen wird. Ein Grund dafür ist der Stillstand der Lieferungen nach China sowie zusätzliche Arbeiten, die an dem Modell 787 durchgeführt werden müssen. Zur Erfüllung der Auslieferungsziele sei es erforderlich, dass der Juni die kumulierten Auslieferungen aus April und Mai erreicht, was durch einen vielversprechenden Start in diesen Monat [...]

