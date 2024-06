NEW YORK, 7. Juni 2024 (GLOBE NEWSWIRE) - Autodesk, ein bekannter Softwarehersteller, ist jüngst ins Kreuzfeuer geraten, nachdem Anschuldigungen bezüglich unzureichender interner Kontrollen den Aktienkurs stark fallen ließen. Investoren, die zwischen dem 1. Juni 2023 und dem 16. April 2024 Aktien des Unternehmens kauften, wurden zur Teilnahme an einer Sammelklage aufgerufen, da diese großen Verlusten ausgesetzt waren; ein führendes Gesetz büro sitzt der Klage vor und rief Betroffene auf, sich vor dem wichtigen Fristdatum am 24. Juni 2024 zu melden. Die Behauptungen deuten darauf hin, dass es Autodesk nicht gelungen sei, Probleme mit seinem freien Cashflow und nicht GAAP-konformen Betriebsmargen-Praktiken adäquat zu offenbaren. Die negativen Neuigkeiten führten zu einem abrupten Rückgang der Aktienpreise, welcher die Anleger schwer traf. Aktuell wird [...]

Hier weiterlesen