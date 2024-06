Die Aktie des Cybersecurity-Unternehmens CrowdStrike verzeichnet nach der Bekanntgabe, bald im renommierten S&P 500 gelistet zu werden, einen beträchtlichen Kursanstieg. Durch diese Entwicklung wird CrowdStrike zusammen mit dem Private-Equity-Unternehmen KKR & Co. Inc. und dem Webplattform-Anbieter GoDaddy Inc. Teil des prestigeträchtigen Index, welcher Unternehmen auf Basis ihrer Marktkapitalisierung bewertet und regelmäßig neu gewichtet. Die Neuaufnahmen, die strategisch eine Expansion über verschiedene Wirtschaftsbereiche widerspiegeln, sollen zum Handelsbeginn am Montag, dem 24. Juni, umgesetzt werden. Dieser Schritt unterstreicht nicht nur die bedeutende Zunahme des Privatinvestitionsgeschäfts in den letzten Jahren, sondern betont außerdem die immer stärker in den Mittelpunkt rückende Wichtigkeit von Softwarefirmen. So verfolgt CrowdStrike als eines der High-Tech-Unternehmen mit dem Schwerpunkt auf Cloud-Computing und [...]

