Ophir Gold Corp. gibt bekannt, dass es beabsichtigt, eine Bekanntmachung zur Änderung seines Namens in "Ophir Metals Corp." einzureichen. Das Börsensymbol an der TSX Venture Exchange bleibt unverändert und wird weiterhin unter dem Kürzel "OPHR" gehandelt. Der neue Name wird das diversifizierte Metallportfolio des Unternehmens besser widerspiegeln, das hauptsächlich aus Lithium in den James Bay-Projekten in Quebec sowie aus Gold und Silber im Breccia-Goldprojekt in Idaho besteht.



Bestehende Aktionäre müssen im Hinblick auf die Namensänderung nichts unternehmen. Stammaktienzertifikate sind von der Namensänderung nicht betroffen und müssen nicht umgetauscht werden.



Ophir ist ein diversifiziertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung der Lithiumkonzessionsgebiete Radis und Pilipas in James Bay, Quebec, sowie auf das ehemals produzierende Goldgrundstück Breccia in Lemhi County, Idaho, konzentriert.



