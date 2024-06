DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Scholz: Nach Wahl nicht einfach zur Tagesordnung übergehen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat als Ergebnis der Europawahl gefordert, anstehende Reformaufgaben anzugehen, um eine höhere Zustimmung der Bevölkerung zu erreichen. Fragen nach persönlichen Konsequenzen beantwortete Scholz bei einer Pressekonferenz allerdings nicht direkt. "Das Wahlergebnis war für alle drei Regierungsparteien schlecht", betonte der Kanzler bei der Pressekonferenz mit dem chilenischen Präsidenten Gabriel Boric lediglich. "Keiner ist gut beraten, der jetzt einfach zur Tagesordnung übergehen will", hob er hervor. "Gleichzeitig geht es aber auch darum, dass wir unsere Arbeit machen, dafür zu sorgen, dass unser Land modern wird, dass es vorankommt."

EZB-Chefin Lagarde dämpft Erwartungen an Zinswende

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, verteidigt die erste Zinssenkung seit fast fünf Jahren gegen Kritik, dämpft aber Erwartungen an eine schnelle Zinswende. "Wir erklären den Kampf noch nicht für gewonnen", sagte Lagarde in einem Interview mit dem Handelsblatt und anderen europäischen Zeitungen. Die EZB hat vorige Woche die Zinswende begonnen, was auch intern für Diskussionen sorgte. EZB-Chefin Lagarde räumte ein, es gebe "einige aktuelle Zahlen, die hätten besser sein können". Dennoch verteidigte sie die Zinssenkung als angemessen, "was aber nicht bedeutet, dass die Zinsen sich jetzt linear nach unten bewegen." Lagarde stellt auf eine Zinswende mit Unterbrechungen ein: "Es könnte auch wieder Phasen geben, in denen wir die Zinsen unverändert belassen."

EZB - Die Düsseldorfer Professorin für monetäre Ökonomik, Ulrike Neyer, erwartet vorerst keine weiteren Zinssenkungen mehr. "Stand heute erwarte ich nicht, dass die EZB im Juli die Zinsen weiter senken wird", sagte die Wirtschaftswissenschaftlerin der Düsseldorfer Rheinischen Post. "Die jüngste Senkung der Zinsen war richtig, die Inflation hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verringert. Aber die Unsicherheit ist groß. Inflationsrisiken gehen vor allem vom Arbeitsmarkt aus. Arbeitskräfte sind knapp und können immer höhere Löhne durchsetzen. Doch auch die derzeitige geopolitische Lage birgt Inflationsgefahren." (Rheinische Post)

PAYDIREKT - Die deutsche Kreditwirtschaft wird nach Informationen der Süddeutschen Zeitung (SZ) ihr Bezahlverfahren Paydirekt aufgeben. Das sagten mehrere mit der Sache betraute Personen der SZ. Demnach soll das Bezahlsystem bereits Ende 2024 abgeschaltet und bis dahin abgewickelt werden. Paydirekt war 2015 als Großangriff auf US-Bezahlsysteme wie die Kreditkartenfirmen Visa und Mastercard sowie Paypal gestartet. Kunden sollten über das Bezahlverfahren Paydirekt sicher und bequem im Internet bezahlen können. Anders als bei den US-Verfahren sollten dabei keine Daten abfließen, was oft auch als Verkaufsargument angeführt wurde. Trotz namhafter Gesellschafter wie den Sparkassen, der Deutschen Bank und der Commerzbank sowie Investitionen von mehreren hundert Millionen Euro hat sich das Bezahlverfahren aber nie durchgesetzt. (Süddeutsche Zeitung)

RENTE - Die Menschen in Deutschland beziehen immer länger Rente. Das geht aus neuen Zahlen der Deutschen Rentenversicherung Bund hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegen. 2003 lag die durchschnittliche Rentenbezugsdauer noch bei 16,8 Jahren, während es im Jahr 2023 durchschnittlich 20,5 Jahre waren. Bei den Männern ist die Bezugsdauer in dem Zeitraum demnach stärker gestiegen: von 14,3 Jahren auf 18,8 Jahren. Bei den Frauen von 19,3 Jahren auf 22,1 Jahre. Nach Angaben der Rentenversicherung liegt das vor allem an der längeren Lebenserwartung. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2024 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.