HWA AG schließt 2023 mit einem positiven Ergebnis ab und gibt einen Ausblick für 2024 Affalterbach, den 10. Juni 2024 - Die HWA AG erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 85,8 Millionen Euro nach 93,8 Millionen Euro im Vorjahr. Erwartungsgemäß hat sich der Umsatz gegenüber dem Jahr 2023 reduziert. Das EBIT hat sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls reduziert. Nachdem im Vorjahr noch ein EBIT von 3,1 Millionen Euro realisiert werden konnte, wurde das EBIT für 2024 mit 0,6 Millionen Euro ausgewiesen. Aufgrund erhöhter Zinsaufwendungen verschlechterte sich das Finanzergebnis von minus 0,7 Millionen Euro auf minus 1,2 Millionen Euro. Entsprechend liegt der Jahresfehlbetrag für 2023 im Konzern bei 0,5 Millionen Euro, während im Vorjahr noch ein Überschuss von 1,9 Millionen Euro ausgewiesen wurde. Der Vorstand der HWA AG rechnet auch für 2024 mit anspruchsvollen Rahmenbedingungen. Das Kundenumfeld der Gesellschaft ist weiterhin von hohen Unsicherheiten geprägt. Die Umsätze im Bereich des Kundensport After Sales werden weiter auf einem hohen Niveau liegen. Im Bereich der Entwicklung und Fahrzeugproduktion zeichnet sich ein weiterer Rückgang des Umsatzes ab. Entsprechend wird sich der Umsatz im Konzern im laufenden Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr reduzieren. Gemäß den aktuellen Erwartungen des Managements wird das EBIT im Jahr 2024 negativ ausfallen. Derzeit ist von einem negativen EBIT im niedrigen bis mittleren einstelligen Millionenbereich zu rechnen. Hintergrund des Verlustes für das Jahr 2024 sind Entwicklungskosten für die Eigenentwicklung des HWA EVO. Zudem belasten Aufwendungen für die Transformation des Unternehmens. Die HWA AG verfolgt einen technologischen Wandel und die Neuausrichtung hin zu Nachhaltigkeitsprojekten, ohne dabei herkömmliche Technologien und Betätigungsfelder zu vernachlässigen. In der Zukunft muss sich die Gesellschaft bei Projekten stärker diversifizieren, vor allem im Bereich der Entwicklung und Fertigung, mit dem Ziel die Abhängigkeiten von großen Kunden zu reduzieren und somit das damit einhergehende Risiko zu senken. Die HWA AG wird den testierten Jahres- und Konzernabschluss für das Jahr 2023 zeitnah veröffentlichen. Ansprechpartner: Investor Relations HWA AG Marc Schimmelpfennig Benzstraße 8 71563 Affalterbach Telefon: + 49/ (0) 7144/ 8717- 279 Telefax: + 49/ (0) 7144/ 8718- 111 ir@hwaag.com www.hwaag.com Unternehmensprofil HWA AG: Die HWA AG ist ein eigenständiger 360 -Engineering-Experte in den Bereichen Automobilrennsport und Hochleistungsfahrzeuge. Das 1998 von Hans Werner Aufrecht gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach (Deutschland) und beschäftigt über 260 hochqualifizierte Mitarbeiter. Alle Produkt- und Dienstleistungsangebote der HWA AG stehen unter dem Motto ENGINEERING SPEED: Anspruch des Unternehmens ist es, die jeweils besten und hochwertigsten Lösungen zu entwickeln, um seine Partner und Kunden noch schneller an ihre Ziele zu bringen. Das Leistungsportfolio reicht von der Konstruktion sämtlicher Fahrzeugkomponenten bis hin zur Fertigung von Gesamtfahrzeugen in Verbindung mit den entsprechenden Logistik-, Aftersales- und Support-Dienstleistungen.



