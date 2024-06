Medartis Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Basel, 11. Juni 2024 Medartis gibt den Rücktritt von CEO Christoph Brönnimann bekannt



11.06.2024 / 06:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medartis gibt bekannt, dass ihr CEO, Christoph Brönnimann, beschlossen hat, von seiner Position zurückzutreten und das Unternehmen zu verlassen, um andere Möglichkeiten zu ergreifen. Christoph Brönnimann wird Medartis weiterhin führen, bis ein Nachfolger feststeht. Er wird sich weiterhin auf die Umsetzung der Unternehmensstrategie konzentrieren und sich für einen reibungslosen Übergang zur neuen Führung einsetzen. Der Verwaltungsrat hat die Suche nach seinem Nachfolger eingeleitet und wird zu gegebener Zeit eine Ernennung bekannt geben. Der Verwaltungsratspräsident von Medartis, Marco Gadola, sagt: «Unter Christophs Führung hat Medartis ihr Wachstum in ihren Schlüsselmärkten deutlich beschleunigt, das Produktportfolio erweitert und ihr Ansehen bei führenden Chirurgen und Krankenhäusern weltweit gestärkt. Er hat die Leistungsfähigkeit der Organisation erweitert und eine engagierte Kultur gefördert, die das Unternehmen für zukünftigen Erfolg positioniert. Diese Arbeit wird fortgesetzt, und Wachstum bleibt unsere oberste Priorität.» Christoph Brönnimann ergänzt: «Obwohl mir diese Entscheidung schwer fällt, bin ich stolz auf das, was wir in den letzten fünf Jahren gemeinsam erreicht haben. Ich werde ein talentiertes Führungsteam, eine engagierte Organisation und ein Unternehmen mit grossem Potenzial für zukünftiges Wachstum übergeben.» Der Verwaltungsrat dankt Christoph von ganzem Herzen für seine Führungsleistung und seine wertvollen Beiträge zum Erfolg von Medartis während seiner Amtszeit und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.



Über Medartis

Medartis (SIX Swiss exchange: MED / ISIN CH0386200239) wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Medizinprodukten für die chirurgische Fixierung von Knochenfrakturen der oberen und unteren Extremitäten sowie des Mund-Kiefer-Gesichtsbereichs. Medartis beschäftigt über 830 Mitarbeitende an 13 Standorten und bietet ihre Produkte in über 50 Ländern an. Medartis ist bestrebt, Chirurgen und OP-Personal die innovativsten Titanimplantate und -instrumente sowie einen erstklassigen Service zu bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.medartis.com .

Hochbergerstrasse 60E

CH-4057 Basel Corporate Communications

Investor contact: investor.relations@medartis.com

Media contact: corporate.communication@medartis.com

+41 61 633 37 36

