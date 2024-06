Alibaba, der chinesische Gigant im Onlinehandel und cloud-basierten Services, unterstreicht seine Ambitionen mit bedeutenden Fortschritten in der generativen KI und Investitionen in seine E-Commerce-Plattformen. Das Unternehmen gab bekannt, dass seine verbesserten KI-Modelle der Serie Qwen2 in Benchmarks bedeutende Konkurrenten in spezifischen Aufgaben übertroffen haben. Das frei zugängliche, mehrsprachige Modell verspricht längere Anfragen und Antworten und overtrifft laut Berichten das aktuelle Meta-Modell Llama 3 in einzelnen Disziplinen. Dieser Erfolg schließt sich an etliche innovative Entwicklungen an, darunter der geschlossene Tongyi Qianwen 2.5 mit herausragenden Fähigkeiten in der chinesischen Spracherkennung.

Cloud und Commerce Expansion

Parallel dazu expandiert Alibaba exponentiell im Segment der globalen Cloud-Dienste, mit Plänen für neue Datenzentren und einer Verdopplung des Wachstums [...]

