Das Wort Börsengang bekommt in diesem Fall beinahe eine doppelte Bedeutung: Die italienische Luxus-Sneaker-Marke Golden Goose kommt in Mailand an die Börse. Das Unternehmen strebt dabei eine Marktkapitalisierung von bis zu 1,86 Milliarden Euro an. Für die Aktien wurde eine Preisspanne von 9,50 bis 10,50 Euro festgelegt. Die Angebotsfrist läuft vom 13. Bis 18. Juni. Der erste Handelstag soll der 21. Juni sein. Vor er Ausübung einer Mehrzuteilungsoption will Golden Goose bis zu 558 Millionen Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...