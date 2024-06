Die Travelers Companies, Inc., ein führender Versicherer im Bereich Eigentum und Unfall, zeigt durchwegs eine beeindruckende Performance. Unterstützt von einer starken Erneuerungsrate der Tarife, hohen Haltequoten und einem Anstieg im Neugeschäft, hebt sich das Unternehmen deutlich von der Industrie ab. Im Vergleich zu einem Industriezuwachs von 13,9% legten die Aktien in den letzten sechs Monaten um beachtliche 16% zu. Analysten schätzen das langfristige Gewinnwachstum auf 10,8%, was den Industriedurchschnitt übertrifft. Mit fundierten Wachstumsprojektionen und einer Bewertung von 'Halten' weist Travelers ein beeindruckendes Potenzial auf. Die Erfolgsgeschichte basiert auf Exzellenz in der Betriebsführung und einem starken Kapitalstand. Der erwartete Anstieg des Kernkapitalrendite (ROE) auf mittelfristig hohe Zehnerwerte und eine überdurchschnittliche Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) von 7,2% untermauern die rentable Nutzung der Unternehmensgelder.

Werbekampagne und Unternehmensphilosophie

Einhergehend mit der betrieblichen Stärke lanciert Travelers eine neue Werbeserie, die auf echten Kundenerlebnissen fußt. Diese knüpft an die "Who Cares?" Kampagne von 2023 an und unterstreicht die Unternehmensphilosophie, dass bemerkenswerte Dinge geschehen, wenn Menschen sich sorgen. Diese Claim-Geschichten werden im Rahmen des bekannten Travelers Championship Golf Turniers einem breiten Publikum präsentiert. Durch eine Fusion aus Empathie und Exzellenz, illustriert jeder Werbespot, wie sehr sich das Unternehmen um seine Kunden kümmert und betont den Fokus auf nachhaltigen Gemeinschaftseinfluss.

