Dow hat sich zum siebten Mal in Folge einen Platz auf der Top-50-Unternehmen-Liste von Fair360 gesichert und belegt in diesem Jahr den beeindruckenden dritten Rang. Besonders hervorzuheben ist, dass das Unternehmen nicht nur in gezielten Managementbereichen vorderste Plätze erreicht hat, sondern auch in generellen Bestrebungen für faire Unternehmensführung, diversifizierte Talentprogramme und nachhaltiges Engagement lobenswerte Würdigung findet - ein Zeichen seines Engagements in entscheidenden Unternehmensbereichen. Etwa 7,3 Millionen Angestellte bei 160 Unternehmen haben dieses Jahr Daten hierzu beigesteuert.

Unternehmensintegrität im Fokus

Die Bedeutung dieser Platzierung spiegelt sich auch in den Finanzmärkten wider, wo die Aktie von Dow unlangst im Gegensatz zum Grundstoffsektor Gewinne erzielen konnte und ihre Position im S&P 500 stärken konnte. Mit einer Performance, die sowohl den S&P 500 als auch den Dow übertrifft, zeigt das Unternehmen nicht nur auf ethischer Ebene Stärke, sondern auch in seiner zukünftigen Ertragskraft. Analysten sind besonders auf die bevorstehende Bilanzierung gespannt, die Stabilität gegenüber dem Vorjahr verspricht und auf eine weiterhin zielbewusste Unternehmensführung schließen lässt.

