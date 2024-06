Electronic Arts Inc. bereitet sich auf einen aufsehenerregenden Veröffentlichungstag vor, wenn am 16. August das lang erwartete Madden NFL 25 weltweit erscheint. Mit bahnbrechenden Neuerungen und einem neuen Abdeckstar, dem Superstar aus San Francisco, startet das Spiel voller Dynamik in die nächste Runde. Die Spieler dürfen bald tiefere Einblicke in das Feature-Set von Madden NFL 25 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erlangen, Inklusive Fortschritten zum intuitiven FieldSENSE-Spielsystem und frischen Kommentaren sowie Präsentationen, wird die Fangemeinde mit Spannung erwarten. Besondere Aufmerksamkeit erhält die Franchise unter anderem durch die zahlreichen begeisterten Anhänger. Durch die beeindruckende letzte Saisonleistung des Coverstars, der mit herausragenden statistischen Werten glänzte und im Spiel zum populärsten Lauf Rücken avancierte, setzt das Spiel verstärkt auf seine elektrisierende Dynamik und physische Spielweise, die es zu einem bevorzugten Ziel von Touchdowns innerhalb der Community macht.

Vorbestellungen mit Belohnungen

Fans können die Deluxe Edition von Madden NFL 25 mit Vorteilen vorbestellen, darunter einen frühen Spielzugang und Madden Punkte. Zusätzlich gibt es ein MVP Bundle für angehende College Football- und Madden NFL-Champions mit exklusiven Vorzügen. Abonnenten von EA Play genießen noch einen früheren Zugang zum Spiel sowie monatliche In-Game-Belohnungen, damit der Spieltag ein tägliches Ereignis werden kann. Weitere Nachrichten und Updates zum Spiel sind auf den sozialen Medien von Madden NFL zu erwarten, die ganz im Zeichen der neuesten Entwicklungen stehen werden.

