Die Plug Power Aktie verzeichnete zuletzt einen Preis von 2,71 €, was einem Rückgang von 1,9% in der vergangenen Woche entspricht. Anleger zeigen sich weiterhin unentschlossen, was die Entwicklung des Unternehmens angeht. Nach einer markanten Erholung Mitte Mai, die vermutlich durch das Schließen von Short-Positionen getrieben war, verflüchtigte sich der Enthusiasmus rasch - ein Zeichen fehlender nachhaltiger Investitionen. Hinzu kommt die Befürchtung, das entsprechend der finanziellen Lage des Unternehmens und der charttechnischen Analyse, die Gefahr eines weiteren Absinkens bis auf 1 USD durchaus gegeben ist. Investoren tendieren daher dazu, vorsichtig zu agieren und sich von der Aktie eher fernzuhalten.

Unbekannte Zukunft trotz Regierungszusage

Ein Schimmer von Zuversicht entstand hingegen durch eine mögliche Kreditzusage von etwa 1,66 Milliarden US-Dollar der US-Regierung, dessen Auszahlung jedoch mehr Arbeit und Zeit bedarf und bis zum Ende des Jahres 2025 auf sich warten lässt. Im Aktienchart spiegelt sich das mangelnde Vertrauen in das Unternehmen sichtbar wider. Nicht eingehaltene Erwartungen und ausbleibende Gewinne haben zu einer skeptischen Haltung bei den Aktionären geführt. Es stellt sich daher die Frage, ob diese Unterstützung durch die Regierung überhaupt realisiert wird, da bereits ein politischer Einspruch dagegen angekündigt wurde und eine eventuelle Ablehnung des Kredits verheerende Folgen haben könnte.

