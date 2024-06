Dow (NYSE:DOW), ein weltweit führender Materialwissenschaftskonzern, hat den beeindruckenden dritten Platz auf der angesehenen Fair360 2024 Top 50 Firmenliste für große US-Arbeitgeber erreicht und positioniert sich damit bereits das siebte Jahr in Folge auf dieser bedeutenden Liste. Die Platzierung ist eine Anerkennung ihres Engagements in den Bereichen Führung, Vielfalt der Belegschaft, Talentprogramme, betriebliche Praktiken, Lieferantenvielfalt und Philanthropie. Die Ehrung unterstreicht die harte Arbeit von Teams in der ganzen Welt, die sich täglich dafür einsetzen, eine inklusive und gerechte Unternehmenskultur voranzutreiben. Durch diese Kultur gelingt es dem Unternehmen, eine Umgebung zu schaffen, in der Innovation und geschäftlicher Erfolg gedeihen.

Weiterführende Anerkennungen und globale Präsenz

Neben der Top-3-Platzierung auf [...]

Hier weiterlesen