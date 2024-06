In einem bemerkenswerten Schritt im Dezember teilte der Technologieriese Alphabet mit, dass ein neues KI-Modell namens Gemini, welches auf umfassenden Leistungsbewertungen basiert, entwickelt wurde und einen bedeutenden Fortschritt in der KI-Technologie darstellt. Dieses Modell, das anfangs Bard genannt wurde, sei in der Lage, auf einer Vielzahl von Geräten, von Hochleistungsrechenzentren bis hin zu mobilen Endgeräten, effizient zu laufen. Kürzlich hat das Unternehmen eine Erweiterung von YouTube Music eingeführt, welche die Musikbibliothek der Nutzer mit Gemini verknüpft. Zudem plane man eine ähnliche Initiative für weitere Musik-Streaming-Dienste. Analysten äußerten sich optimistisch bezüglich der Integration von Gemini in die Produktpalette des Unternehmens und der damit einhergehenden Möglichkeiten für zusätzliche Werbeeinnahmen. Darüber [...]

