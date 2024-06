Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Oracle | BYD | Bilfinger & Nel-Tochter Cavendish floppt bei Börsenstart - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - warten auf Inflationsdaten Tops & Flops - Porsche ex Dividende BYD/Geely/Saic - Straffzölle durch EU beschlossen Oracle - KI-Fantasie sorgt für Allzeithoch Beamr - Aktie schießt erneut in die Höhe Alphabet - profitiert doch von Apples KI-Plänen Microsoft - Apple holt mit Rekord auf / Nvidia wieder Nr. 3 PedMed - es geht in den Keller Gamestop - ist Bitcoin die Lösung Umicore - nächste schlechte Nachricht Nel - Ist Cavendish auch eine Nukelbude - Termine - nach Oracle ist vor Broadcom BASF - Insider greift erneut zu Bilfinger - Prognoseerhöhung verpufft Stabilus - Aktie fällt teif Evotec - wann zugreifen - Musterdepot Zuschauerfragen