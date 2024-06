UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) befindet sich kurz vor dem Ex-Dividenden-Datum, welches entscheidend für Aktionäre ist, um die nächste Dividendenzahlung zu erhalten. Investoren, die Anteile vor dem 17. Juni erwerben, qualifizieren sich für eine Ausschüttung von 2,10 US-Dollar pro Aktie am 25. Juni. Mit einer Ausschüttung von insgesamt 7,52 US-Dollar pro Aktie im letzten Jahr stellt sich eine Dividendenrendite von 1,5% auf den aktuellen Aktienpreis dar. Wichtig ist die Gesundheit des Unternehmens für die Aufrechterhaltung dieser Dividenden; so zeigt UnitedHealth eine solide Bilanz, indem es im vergangenen Jahr nur 45% des Gewinns und 66% des freien Cashflows für Dividenden zahlte, was auf eine nachhaltige Dividendenpolitik hindeutet.

Engagement in Gesundheitsversorgung

Zusätzlich zu den positiven Dividendenaussichten [...]

