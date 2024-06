Investmentgesellschaft Edward Jones hat mit einer Kaufempfehlung Berichterstattung über Advanced Micro Devices (AMD) aufgenommen und die Aktien des Chip-Herstellers zu ihrer Liste der bevorzugten Werte hinzugefügt. Die Analysten betonen mehrere Katalysatoren für diesen Schritt, einschließlich der wachsenden Nachfrage nach Datenzentren-Infrastruktur, von der AMD's Grafikprozessoren (GPUs) und Zentralprozessoren (CPUs) erwartet werden, ihre Verkaufszahlen zu steigern. Ferner zeigt sich Edward Jones zuversichtlich bezüglich des zukünftigen Wachstums durch die kürzliche Übernahme von Xilinx durch AMD, was der Geschäftstätigkeit von AMD neue Produkte und Märkte hinzu fügen dürfte. Die Investitionsfirma ist der Meinung, dass das Unternehmen sich noch in den Anfangsphasen der gemeinsamen Vermarktung und Integration der Produkte von Xilinx und AMD befindet. Die AMD-Führung sieht darin eine Gelegenheit, die sich annähernd auf 10 Milliarden Dollar beläuft.

Wachstum im PC-Markt und Aktiensplit-Trends

Darüber hinaus heben die Analysten hervor, dass trotz eines Aufschwungs im PC-Markt weiteres Wachstum durch AI-gesteuerte PCs getrieben werde, was zu längeren Upgrade-Zyklen führen und somit das Umsatzwachstum für AMD im PC-Segment weiterhin unterstützen könne. Es wird auch betont, dass die AMD-Aktie aktuell mit ihrem historischen Durchschnitt handelt, jedoch gut positioniert sei, überdurchschnittliches Gewinnwachstum zu erreichen. An der Börse wird AMD von 50 Analysten mit "Kauf" bewertet, während 14 die Aktie als "Neutral" und zwei als "Verkauf" einstufen. Währenddessen sorgt ein Aktiensplit, eine Maßnahme deren Ziel häufig darin besteht, Aktien für Anleger attraktiver zu machen, wie das jüngste Beispiel von Nvidia, für Schlagzeilen. Investmentexperten empfehlen, mehrere Faktoren in Erwägung zu ziehen, wenn es um die Bewertung frisch gesplitteter Aktien geht, und weisen darauf hin, dass Aktiensplits retrospektiv eine Tendenz gezeigt haben, die Performance des S&P 500 in den folgenden zwölf Monaten zu übertreffen.

