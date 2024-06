Die Aktie des Weltmarktführers im Bereich Baumaschinen und Bergbaugeräte, Caterpillar, verzeichnete zuletzt eine leichte Kursanpassung und schloss bei 328,73 Dollar, was einem Plus von 0,43% gegenüber dem vorherigen Handelstag entspricht. Dieser Wert lag hinter dem S&P 500, der einen Gewinn von 0,85% verzeichnete. Angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung der Quartalszahlen richtet sich die Aufmerksamkeit der Investitionsgemeinschaft auf die Gewinnleistung des Unternehmens. Analysten erwarten einen Anstieg des Gewinns pro Aktie (EPS) auf 5,59 Dollar. Ursprüngliche Schätzungen gehen von einem Umsatz von 16,85 Milliarden Dollar aus, was einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal darstellt. Dieses Jahr erwarten Analysten ein EPS von 21,81 Dollar und einen Umsatz von 67,04 Milliarden Dollar. Betrachtet man die Bewertung, so handelt Caterpillar derzeit zu einem Forward-KGV von 15,01, was über dem Branchendurchschnitt liegt.

Ausschüttungssteigerung erhöht Attraktivität

Das Unternehmen ist bekannt für seine kontinuierlichen Dividendenzahlungen und hat die Dividende gerade um 8% auf 1,41 Dollar pro Aktie erhöht. Darüber hinaus wurde das Aktienrückkaufprogramm deutlich um 20 Milliarden Dollar aufgestockt. Diese Schritte zeigen das Bestreben, den Aktionären einen ansehnlichen Teil des Free Cash Flows der Sparte Machinery, Energy & Transportation (ME&T) mittels Dividenden und Buybacks zurückzugeben. Caterpillar gehört zu dem exklusiven Kreis der S&P 500 Dividenden-Aristokraten und hat damit seine Dividende seit 30 Jahren in Folge erhöht. Als Reaktion auf wichtige Geschäftskennzahlen und den starken Jahresanfang mit einem Wachstum von fast 12% hat der Marktwächter Stifel das Rating der Aktie angepasst und sieht das Unternehmen weiterhin als solide Anlage mit guten Aussichten.

Caterpillar Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...