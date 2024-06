UnitedHealth Group Incorporated bereitet sich auf den bevorstehenden Ex-Dividendentag vor, der in nur vier Tagen stattfinden wird. Dieses Datum ist entscheidend für Anleger, die am oder nach diesem Tag UnitedHealth Gruppenaktien erwerben, da es möglicherweise zu einer verspäteten Abwicklung kommt, die nicht im Aktienregister am Stichtag erscheint. Um also für die Dividende, die am 25. Juni ausgezahlt wird, berechtigt zu sein, müssen Anleger ihre Aktien vor dem 17. Juni kaufen. Mit einer Letztjahresdividende von insgesamt 7,52 US-Dollar pro Aktie und einer aktuellen Rendite von 1,5 % auf den Aktienpreis von 496,22 US-Dollar scheinen die Dividenden auf solider Basis zu stehen. UnitedHealth Group hat im letzten Jahr eine beruhigende 45 % seines Gewinns und 66 % des freien Cashflows für die Dividenden verwendet. Solange die Erträge nicht stark fallen, weist dies auf eine nachhaltige Dividendenpolitik hin. Dennoch zeigt die Geschichte, dass Unternehmen mit stetigem Gewinnwachstum in der Regel die besten Dividendenaktien sind.

Investition in Schulgesundheit in Texas

Im Blick auf das Unternehmen in Texas kündigte UnitedHealthcare Community Plan an, 1 Million US-Dollar in den schulbasierten Gesundheitsdienstleister Goodside Health zu investieren. Diese Mittel sind für die Durchführung von Gesundheits-Wellness-Veranstaltungen in 200 Schulen bestimmt, mit dem Ziel, Kindergesundheitsbedingungen rechtzeitig zu entdecken und zu behandeln. Diese ganzheitliche Herangehensweise zielt darauf ab, langfristig zur Gesundheit und zum schulischen Erfolg beizutragen, unabhängig vom Versicherungsstatus der Schüler. Diese Investition stellt eine bedeutende Initiative von UnitedHealthcare dar, das Gesundheitssystem zugänglicher zu machen und langfristig sowohl physische als auch psychische Gesundheitsdienste in der Gemeinschaft zu fördern.

