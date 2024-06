Mein Schülerpraktikant, der schon Artikel zu Cannabis und Coinbase für uns verfasste, arbeitete an einem Sparplan: Wie würde er einen monatlichen Sparbetrag am besten anlegen? Er hatte dazu die Aufgabe, einen passenden Index-ETF zu finden, der die folgenden Eigenschaften hat: endlose Laufzeit, geringe Gebühren, thesaurierend und natürlich mit einer hohen zu erwartenden Rendite. Seinen Bericht inklusive seines überraschenden Ergebnisse lesen Sie nachfolgend. So wähle ich meinen Sparplan mit 18 "Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...