Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA), ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von digitaler interaktiver Unterhaltung, hat für den 17. September 2024 einen Investorentag angekündigt. Im Rahmen dieses Ereignisses in New York City will das Unternehmen Einblicke in seine zukünftigen strategischen Pläne, seine Produktpipeline sowie die langfristige finanzielle Ausrichtung gewähren. Zu den Kernmarken von Electronic Arts gehören hochgelobte Spiele wie EA SPORTS FC, Battlefield, Apex Legends, The Sims sowie die NFL- und F1-Reihe, die allesamt zum beeindruckenden Portfolio von EA zählen. Im vergangenen Geschäftsjahr verzeichnete EA einen Nettoumsatz nach GAAP von rund 7,6 Milliarden US-Dollar. Das in Redwood City, Kalifornien, ansässige Unternehmen ist bekannt für seine begehrten Inhalte und Online-Dienste, die auf vernetzten Konsolen, mobilen Endgeräten und PCs angeboten werden.

Digitaler Fußball und NFL: EA SPORTS im Rampenlicht

EA SPORTS bereitet die Veröffentlichung des Spiels Madden NFL 25 am 16. August mit dem San Francisco 49ers-Superstar Christian McCaffrey auf dem Cover vor. Dieses Spiel repräsentiert die fortschrittlichen Gameplay-Innovationen, die EA für seine Fans bereithält, und wird für Plattformen wie die PlayStation® 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein. Kunden können die Deluxe Edition vorbestellen, welche verschiedene Boni einschließlich eines früheren Zugangs zum Spiel umfasst. Madden NFL 25, entwickelt von den EA SPORTS-Studios in Orlando und Madrid, wird neben weiteren beliebten Modi auch neue Kommentare und Präsentationsfeatures bieten. Informationen zu weiteren Spielaspekten werden in naher Zukunft bekannt gegeben. EA strebt an, das Spielerlebnis kontinuierlich zu optimieren, wobei sowohl vergangene Leistungen als auch künftige Entwicklungen während des Investorentages umfassend diskutiert werden sollen.

