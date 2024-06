Die Aktie von Plug Power hat in der letzten Woche einen leicht positiven Trend gezeigt und notiert zuletzt bei 2,71 Euro, was einem Zuwachs von 0,43% entspricht. Dennoch bleibt die Lage angespannt, da der Wert nach wie vor unter gewünschten Niveaus liegt. Obgleich am vergangenen Mittwoch ein beachtlicher Anstieg von nahezu 3 % zu verbuchen war, ist das Kursbild eher schwach, da dieser Anstieg den Wert nur auf 2,79 Euro trieb. Experten sehen einen nachhaltigen Aufschwung erst bei einer Überwindung der 3 Euro-Marke als eingeleitet an. Hinter den Kursbewegungen von Plug Power vermuten Analysten versteckte Signale und positive Langzeiterwartungen, trotz der bisher ausbleibenden, significanten Entwicklung nach oben. Die Prognosen geben ein gemischtes Bild ab: Die kurzfristige Entwicklungzug scheint ungewiss, während langfristig dennoch auf einen bedeutenden Anstieg bis auf etwa 4,40 Euro gehofft wird.

Fragile Wachstumsaussichten

Die Schwierigkeiten für Plug Power sind jedoch keinesfalls zu unterschätzen. Vor einigen Monaten hat das Unternehmen vor möglichen Zukunftssorgen gewarnt und somit Diskussionen über die Stabilität angeregt. Der Aktienkurs zeigt seitdem ein Muster starker Schwankungen mit deutlichen Aufs und Abs. Hinzu kommen steigende Schulden und fehlende Gewinne, die eine belastende Perspektive für das Unternehmen bis Uber 2026 darbieten. In der Chartanalyse zeichnet sich ein dramatisches Bild mit anhaltenden Abwärtstrends ab, und selbst das Wachstumsziel von 1 USD erscheint unsicher. Investoren nutzen phasenweise Erholungen zum Ausstieg, was die Konfliktlage zwischen Hoffnung und Vorsicht innerhalb der Investorenschaft verdeutlicht.

Plug Power Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...