Das Finanzdienstleistungstechnologieunternehmen Fiserv hat vor Kurzem für Aufsehen am Markt gesorgt, nachdem es eine beachtliche Steigerung um 19% bei den bereinigten Earnings Per Share (EPS) im ersten Quartal ergatterte und eine organische Umsatzwachstumsrate von 20% verkündete. Infolge dieser beeindruckenden Ergebnisse hat das Unternehmen seine Prognose für das bereinigte EPS für das laufende Jahr angehoben und landet nun in einem Bereich zwischen 8,60 $ und 8,75 $. Analysten verschiedener Kapitalfirmen haben daraufhin ihre Kursziele für Fiserv angepasst, was einen weiteren Schub für die ohnehin schon positiven Aussichten signalisiert. Besonders die innovativen Lösungen für Zahlungsabwicklungen und Handelsdienstleistungen wie Clover und Carat werden als zentrale Treiber für zukünftiges Wachstum erachtet.

Unternehmensentwicklung fest im Blick

Nicht nur die beeindruckenden Quartalszahlen sprechen für die solide Performance des Unternehmens, sondern auch die Tatsache, dass in den letzten zwölf Monaten bis zum ersten Quartal des Jahres 2024 ein Umsatzwachstum von 7,07% und eine beeindruckende EBITDA-Steigerung von 15,59% erreicht wurden. Mit einer Marktbehauptung von beachtlichen 86,6 Milliarden Dollar und einem günstigen Kurs-Gewinn-Verhältnis deutet alles darauf hin, dass das Unternehmen auch weiterhin eine stabile Marktstellung einnehmen wird.ayscale

Fiserv Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...