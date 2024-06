Der von Finance in Motion beratene European Fund for Southeast Europe (EFSE) legt mit dem Ukraine Sub-Fund (USF) ein Blended-Finance-Investmentvehikel auf. Damit soll der Wiederaufbau in der Ukraine vorangetrieben werden. "Nach der Investition der deutschen Regierung Ende 2023 in Höhe von 50 Millionen Euro hat die EU nun im Rahmen der Ukraine Recovery Conference, die gerade in Berlin stattfand, weitere 55 Millionen Euro für den USF angekündigt", sagt Sylvia Wisniwski, Managing Director bei Finance in Motion. Damit werden vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...