Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) Meta Wolf AG schließt Kaufvertrag über den Geschäftsbetrieb der Deutschen Steinzeug Cremer & Breuer AG Kranichfeld, 14. Juni 2024 - Die Meta Wolf AG (ISIN DE000A254203/WKN A25420) ("Gesellschaft" und zusammen mit ihren konsolidierten Tochterunternehmen "Meta Wolf-Gruppe") hat heute über Tochtergesellschaften einen Vertrag zum Erwerb der wesentlichen Vermögensgegenstände und des Geschäftsbetriebs der Deutschen Steinzeug Cremer & Breuer AG ("DSCB") sowie einer ihrer Tochtergesellschaften (die "Verkäufer") abgeschlossen ("Transaktion"). Dazu zählen insbesondere auch die national und international bekannten Marken AGROB BUCHTAL und Jasba. Die DSCB entwickelt und produziert keramische Belagsmaterialien, wie Fliesen für den Sanitär- und Küchenbereich, Belagsmaterialien für Schwimmbäder, Außenfassaden und Architekturprojekte sowie Bodenbeläge im Key-Account-Segment. Die Verkäufer erwarten für das von der Meta Wolf-Gruppe erworbene Geschäft im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von mehr als 100,0 Mio. EUR und einen Rohertrag von mehr als 50,0 Mio. EUR bei einem Exportanteil von mehr als 40%. Im Zuge der Transaktion wird die Meta Wolf-Gruppe mehr als 700 Mitarbeitende der Verkäufer übernehmen. Der Kaufpreis liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Für die Transaktion benötigt die Meta Wolf-Gruppe keine Fremdfinanzierung. Die Transaktion wird aus vorhandenen liquiden Mitteln der Meta Wolf-Gruppe finanziert. Der Vollzug der Transaktion steht unter aufschiebenden Bedingungen und soll mit wirtschaftlichem Übergang der Vermögensgegenstände voraussichtlich im dritten Quartal 2024 erfolgen. Gemeinsam mit den beiden bestehenden Werken in den Bundesländern Bremen (Bremerhaven) und Mecklenburg-Vorpommern (Boizenburg) und mit den vier neuen Werken in Nordrhein-Westfalen (Alfter-Witterschlick), Rheinland-Pfalz (Sinzig und Ötzingen) und Bayern (Schwarzenfeld) plant die Meta Wolf-Gruppe durch Dekarbonisierung, Elektrifizierung, Dezentralisierung und Digitalisierung die Transformation der Produktions- und Organisationsprozesse hin zu einer europäischen "grünen Fliese" in den kommenden Jahren weiter konsequent umzusetzen. KONTAKT: Meta Wolf AG André Schütz (Chief Financial Officer) Bahnhofstraße 15 99448 Kranichfeld E-Mail: andre.schuetz@metawolf.com





Kontakt:

Sandy Möser

Vorstand

Bahnhofstr. 15

99448 Kranichfeld



T +49 36450 33-215

F +49 36450 33-218

E investor.relations@muehl.de



