Palantir Technologies, der Spezialist im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), zeigt sich trotz eines jüngsten Kursrückgangs um -1,48% auf 21,67 Euro pro Aktie weiterhin auf einem erfolgreichen Weg. In den letzten Wochen gelang es dem Unternehmen, sich deutlich über die psychologisch wichtige Marke von 20 Euro zu schieben, was den Aufwärtstrend unterstreicht. Diese Entwicklung wird von dem starken Interesse an High-Tech-Aktien im aktuellen KI-Boom begünstigt. Allerdings mahnen die derzeitigen fundamentalen klassischen Kennziffern wie das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 154 zur Vorsicht. Analysten zeigen sich wenig zuversichtlich und setzen das Kursziel etwa 10% unter dem aktuellen Niveau an, da sie die hohe Bewertung des Titels kritisch betrachten.

Aufwärtstrend trotz Zinswende

Die Aktie von Palantir trifft dennoch auf Widerstand, was sich im stabilen Kursniveau knapp unterhalb von 25 Euro widerspiegelt. Dieselben Kursmarken, die früher als Gewinnmitnahmen galten, dienen nun als Stabilisatoren bei Rücksetzern - ein Zeichen dafür, dass Investoren weiterhin an das Potential des Unternehmens glauben. Der kürzlich erfolgte Zinsbeschluss in den USA, welcher generell die Tech-Aktien belastete, scheint den Aufwärtstrend von Palantir jedoch nicht nachhaltig zu beeinflussen. Anleger nutzen Schwächephasen um die 20 Euro Marke, um die Aktie zu unterstützen und zeigen damit ihre Erwartung an eine Fortsetzung des Wachstums, nicht zuletzt durch die fortschrittliche Integration von KI-Technologie in die Unternehmensprozesse von Palantir.

