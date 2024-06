DJ PTA-Adhoc: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH: Ad hoc Mitteilung / Umtauschangebot

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/14.06.2024/09:35) - Ad hoc Mitteilung, 14. Juni 2024: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH beabsichtigt Anleihegläubiger der 2018-Schuldverschreibungen einzuladen, Angebote zum Umtausch in neu zu emittierende Schuldverschreibungen abzugeben und die neu emittierte Anleihe nachfolgend aufzustocken

* Neuemission von bis zu EUR 44.000.000,00 fest verzinslichen Schuldverschreibungen durch Umtausch der bestehenden im Jahr 2018 begebenen Schuldverschreibungen (Umtauschverhältnis 1:1). * Umtauschfrist: voraussichtlich vom 14. Juni 2024 bis 24. Juni 2024. * Fixzinssatz 4,875% p.a. vom Nennbetrag, zahlbar jährlich im Nachhinein jeweils zum 8. Juli. * Beabsichtigte nachfolgende Aufstockung der neu emittierten Anleihe nach Abschluss des Umtauschangebots.

Die Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH (die " Emittentin") (vormals: Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH) beabsichtigt heute eine Einladung an die Anleihegläubiger der von ihr im Jahr 2018 emittierten Schuldverschreibungen, ISIN AT0000A21LB6 (" 2018-Schuldverschreibungen") zu veröffentlichen, Angebote zum Umtausch in neu zu begebende, 4,875% p.a. fix verzinsliche Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 44.000.000,00, unbedingt und unwiderruflich garantiert durch die Breiteneder Immobilien Parking AG (vormals: Best in Parking - Holding AG), ISIN AT0000A3DGB3 mit Fälligkeit im Jahr 2030 (die " 2024-Anleihe") abzugeben (das " Umtauschangebot"). Die Einladung richtet sich ausschließlich an bestehende Inhaber der 2018-Schuldverschreibungen.

Im Fall des Umtausches werden den Inhabern von 2018-Schuldverschreibungen die angefallenen Stückzinsen gemäß den Anleihebedingungen der 2018-Schuldverschreibungen abgegolten.

Das Umtauschangebot Memorandum (wie untenstehend definiert) wird auf der Internetseite der Emittentin ( https:// www.b-i-p.com/investor-relations/ ) ab dem Beginn des Umtauschangebots zur Verfügung gestellt. Die Umtauschfrist wird voraussichtlich vom 14. Juni 2024 bis 24. Juni 2024 laufen. Valutatag ist voraussichtlich der 8. Juli 2024.

Das Umtauschangebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage des Umtauschangebot Memorandums vom 14. Juni 2024 (das " Umtauschangebot Memorandum") und unterliegt den darin festgelegten Bedingungen. Diese Meldung ist in Verbindung mit dem Umtauschangebot Memorandum zu lesen.

Darüber hinaus beabsichtigt die Emittentin die 2024-Anleihe nach Abschluss des Umtauschangebots, vorbehaltlich der dann bestehenden Marktbedingungen, aufzustocken. Die Höhe der Aufstockung ist vom endgültigen Ergebnis des Umtauschangebots abhängig.

Aussender: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH Adresse: Schwarzenbergplatz 5/7.1, 1030 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Philipp Gaier Tel.: +43 1 513 12 41 1750 E-Mail: philipp.gaier@b-i-p.com Website: www.b-i-p.com

ISIN(s): AT0000A21LB6 (Anleihe) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

