Walmart, die weltweit größte Einzelhandelskette, hat eine Runderneuerung ihrer Eigenmarke für junge Erwachsene angekündigt, die auf die Generation Z ausgerichtet ist und in puncto Stil und Preise neues Potenzial freisetzt. Der Handelsriese baut auf eine Strategie auf, die jungen Kunden sowohl moderne, relevante Kleidung als auch erschwingliche Preise bietet. Die neue Linie namens "No Boundaries" zielt darauf ab, mit frischen Designs, die dem Trend des lässigen Wochenendlooks folgen, bei der Jugend anzukommen. Besondere Highlights sind Baggy-Jeans, Crop-Tees und High-Tech-Stoffe. Außerdem setzt Walmart auf nachhaltige Produkte wie pflanzenbasierte BH-Einlagen, die dem wachsenden Umweltbewusstsein der Kundschaft Rechnung tragen. Ab Juli soll die überarbeitete Kollektion sowohl in den Ladengeschäften als auch online verfügbar sein. Zusätzlich wird die Nähe zur jungen Zielgruppe durch Präsenzen auf beliebten Plattformen wie Roblox gesucht, um den Puls der Zeit zu treffen und eine direkte Verbindung zu schaffen.

Strategiewechsel fordert etablierte Platzhirsche heraus

Die Entscheidung für eine Neupositionierung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Walmart nicht nur seine Beziehung zur Gen Z, sondern auch seine Präsenz in anderen Geschäftsbereichen, wie dem Heimwerkersektor, festigen möchte. Umfragen zeigen, dass Kunden vermehrt zu Walmart und Amazon tendieren, wenn es um Hausverbesserungen geht. Dies deutet auf eine Verschiebung im wettbewerbsorientierten Markt hin. Die Erneuerung und Ausschöpfung des Gen-Z-Segments ist somit Teil einer größeren Bestrebung des Unternehmens, sich als umfassender, technologiegestützter Omnichannel-Einzelhändler zu präsentieren, der nicht nur durch günstige Preise, sondern auch durch Innovation und erstklassige Kundenerlebnisse überzeugt.

