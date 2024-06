EQS-Ad-hoc: Kontron AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

14.06.2024 | Österreich Der Vorstand der Kontron AG ( www.kontron.com , ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) hat am 14.06.2024 beschlossen, auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 08.11.2023, welcher am 09.11.2023 über ein elektronisches Informationsverbreitungssystem veröffentlicht wurde, gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG, ein weiteres Rückkaufprogramm für eigene Aktien ("Aktienrückkaufprogramm I 2024") durchzuführen. Der Beschluss des Vorstands für das Aktienrückkaufprogramm I 2024 erfolgte vor dem Hintergrund der aktuellen Bewertung der Aktien der Gesellschaft, die aus Sicht des Vorstands ein sehr attraktives Niveau darstellt. Dazu ist die Liquiditätslage hervorragend, sodass sowohl das organische Wachstum als auch das neue Aktienrückkaufprogramm finanziert werden können. Aktienerwerbe im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms I 2024 erfolgen für die Kontron AG, welche ein Kreditinstitut mit der Durchführung des Aktienrückkaufprogramms I 2024 beauftragen wird, welches seine Entscheidung über den Erwerbszeitpunkt unabhängig und unbeeinflusst von der Kontron AG unter Beachtung der Handelsbedingungen gemäß Artikel 3 Delegierte Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 08.03.2016 trifft . Das beabsichtigte Volumen beläuft sich auf bis zu 434.000 Stück Aktien, der Rückkauf unter dem Aktienrückkaufprogramm I 2024 startet voraussichtlich am Montag, 01.07.2024 und läuft bis längstens Dienstag, 31.12.2024 (einschließlich). Rückkäufe werden im Rahmen der Safe-harbor Rule (Artikel 5 der Marktmissbrauchsverordnung) erfolgen. Der maximale Preis liegt bei EUR 23,00. Zudem darf der Kaufpreis nicht mehr als 10% unter bzw. über dem durchschnittlichen Börsenkurs der letzten fünf Börsentage vor Erwerb der Aktien im XETRA Handel liegen. Der anvisierte maximale Gesamtbetrag, der von Kontron AG für das Aktienrückkaufprogramm I 2024 aufgewendet wird, liegt bei EUR 10 Millionen. Die Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms I 2024 sowie allfällige Änderungen des Aktienrückkaufprogramms I 2024 werden auf der Internetseite der Kontron AG veröffentlicht: https://kontron.com/de/investors/buyback-program-I-2024 Diese Veröffentlichung ist kein öffentliches Angebot zum Erwerb von Kontron AG-Aktien und begründet keine Verpflichtung der Kontron AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften, Angebote zum Rückerwerb von Kontron AG-Aktien anzunehmen.



