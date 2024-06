EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

14.06.2024 | Österreich Der Vorstand der Kontron AG ( www.kontron.com , ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) hat am 14.06.2024 beschlossen, auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 08.11.2023, welcher am 09.11.2023 über ein elektronisches Informationsverbreitungssystem veröffentlicht wurde, gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG, ein weiteres Rückkaufprogramm für eigene Aktien ("Aktienrückkaufprogramm I 2024") durchzuführen. Aktienerwerbe im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms I 2024 erfolgen für die Kontron AG, welche ein Kreditinstitut mit der Durchführung des Aktienrückkaufprogramms I 2024 beauftragen wird. Das Volumen beläuft sich auf bis zu 434.000 Stück Aktien, der Rückkauf unter dem Aktienrückkaufprogramm I 2024 startet voraussichtlich am Montag, 01.07.2024 (zu den Bedingungen des Aktienrückkaufprogramms I 2024 siehe unten). Die Details zum Aktienrückkaufprogramm I 2024 werden auf der Internetseite der Kontron AG unter dem folgenden Link veröffentlicht: https://kontron.com/de/investors/buyback-program-I-2024 Bedingungen des Aktienrückkaufprogramms I 2024: Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung nach § 65 Abs 1 Z 8 AktG: 08.11.2023 (Beschluss am 09.11.2023 veröffentlicht) Beginn und voraussichtliche Dauer: Voraussichtlich 01.07.2024 bis längstens 31.12.2024 Aktiengattung: Inhaberaktien (ISIN AT0000A0E9W5) Beabsichtigtes Volumen: bis zu 434.000 Stück eigener Aktien, entsprechend 0,7% des derzeitigen Grundkapitals der Kontron AG Maximaler Gesamtbetrag, der von Kontron AG für das Aktienrückkaufprogramm I 2024 aufgewendet wird: EUR 10.000.000 Preisobergrenzen je Aktie (höchster Gegenwert) und Preisuntergrenze je Aktie (niedrigster Gegenwert): Entsprechend des Ermächtigungsbeschlusses darf der Gegenwert nicht mehr als 10% unter bzw. über dem durchschnittlichen Börsenkurs der letzten 5 Börsentage vor Erwerb der Aktien liegen. Als maßgeblicher Börsenkurs gilt der durchschnittliche Schlusskurs für Aktien der Kontron AG im XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems tretenden Nachfolgesystems) an der Frankfurter Wertpapierbörse. Preisobergrenze (kumulativ): nicht mehr als 10% über dem durchschnittlichen Börsenkurs der letzten 5 Börsentage im XETRA Handel (gemäß Ermächtigungsbeschluss); EUR 23,00. Preisuntergrenze (kumulativ): nicht mehr als 10% unter dem durchschnittlichen Börsenkurs der letzten 5 Börsentage im XETRA Handel (gemäß Ermächtigungsbeschluss); mindestens EUR 1,00 pro Aktie (anteiliger Betrag am Grundkapital). Art des Rückerwerbs: Erwerb über die Börse sowie über multilaterale Handelssysteme (MTFs) Zweck des Rückerwerbs: Einsatz der eigenen Aktien für gesetzlich vorgesehene Zwecke und Zwecke gemäß Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung der Kontron AG vom 08.11.2023 Allfällige Auswirkungen des Aktienrückkaufprogramms auf die Börsenzulassung der Aktien: Keine Aktienrückkäufe erfolgen durch ein Kreditinstitut, das seine Entscheidung über den Erwerbszeitpunkt unabhängig und unbeeinflusst von der Kontron AG trifft und die Handelsbedingungen gemäß Artikel 3 Delegierte Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 08.03.2016 einzuhalten hat. Hinweis: Die Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms I 2024 sowie allfällige Änderungen des Aktienrückkaufprogramms I 2024 werden auf der Internetseite der Kontron AG veröffentlicht: https://kontron.com/de/investors/buyback-program-I-2024 Diese Veröffentlichung ist kein öffentliches Angebot zum Erwerb von Kontron AG-Aktien und begründet keine Verpflichtung der Kontron AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften, Angebote zum Rückerwerb von Kontron AG-Aktien anzunehmen.



