Nach den neuesten Analysen könnte die Aktie von Intel (INTC), einem der führenden Chip-Hersteller weltweit, in naher Zukunft signifikante Einflüsse erfahren. Im Vergleich zum S&P 500 Composite von Zacks, der im letzten Monat um 4,2% zulegte, verzeichnete Intel eine Rendite von -4,9%. Diese Entwicklung wirft Fragen auf, wohin sich der Aktienwert kurzfristig bewegen könnte. Den Beobachtungen des Marktes zufolge spielen fundamentale Faktoren wie die Änderungen in den Gewinnprognosen eine wesentliche Rolle für die langfristige Anlageentscheidung. Man erwartet, dass die Einnahmen je Aktie von Intel für das aktuelle Quartal bei $0,10 liegen, was einem Jahr-zu-Jahr Rückgang von -23,1% entspräche. In den vergangenen 30 Tagen hat sich die konsensbasierte Schätzung von Zacks um -1% verändert. [...]

Hier weiterlesen