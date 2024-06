CrowdStrike Holdings (CRWD) sticht durch eine besonders hohe Durchschnittsbewertung von Analysten aus der Branche hervor. Trotz des durchschnittlichen Broker-Rating (ABR) von 1,17, das zwischen einem starken Kauf und Kauf schwankt, zeigen Studien, dass solche Empfehlungen nicht immer zuverlässig sind, was die Vorhersage des Aktienkurses angeht. Analysten tendieren oft dazu, Aktien, die sie selbst beobachten, aufgrund eigener finanzieller Interessen positiv zu bewerten. Im Gegensatz dazu steht das Zacks Rank System, das Einnahmeschätzungsrevisionen berücksichtigt und in fünf Kategorien von "Strong Buy" bis "Strong Sell" unterteilt. Im Hinblick auf CrowdStrike zeigt sich bei aktuellen Analysen eine deutliche Senkung der Gewinnschätzungen, was kurzfristig zu einem Sinken des Aktienkurses führen könnte. Diese Erkenntnisse könnten Investoren dazu anregen, die [...]

