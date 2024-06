Im letzten Monat musste Cisco Systems an der Börse einen Rückgang von etwa 5,8% hinnehmen, was hinter der allgemeinen Marktentwicklung zurückblieb. Nun richten sich die Blicke gespannt auf die bevorstehenden Quartalszahlen, die möglicherweise eine Trendwende einläuten könnten. Cisco konnte im vergangenen Quartal den prozentualen Konsens von Analysten mit Einnahmen von 88 Cent pro Aktie leicht übertreffen und eine Umsatzsteigerung von 1,71% über den Erwartungen verbuchen. Die Produkterlöse litten mit einem Rückgang von 18,6% gegenüber dem Vorjahr, während die Dienstleistungserlöse einen geringen Anstieg verzeichneten. Besonders auffällig war das Wachstum im Sicherheitsbereich mit einem Plus von 36%.

Erneuerung im Führungsgremium

Jüngst hat Cisco eine sofortige Erweiterung seines Führungsgremiums [...]

Hier weiterlesen