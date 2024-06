American Express (AXP) verzeichnete in der letzten Handelssitzung ein Plus von 1,18% und schloss bei $224,82, wobei das Unternehmen sowohl die S&P 500, die einen minimalen Verlust von 0,04% hinnehmen musste, als auch den Dow Jones, der 0,15% einbüßte, übertraf. Derweil konnte sich der technologielastige Nasdaq um 0,12% verbessern. Im vergangenen Monat musste der Kreditkartenherausgeber trotz eines allgemeinen Rückgangs von 7,93% in den Akten feststellen, was im Kontrast zur Finanzbranche steht, die nur 0,72% einbüßte, während der S&P 500 um 4,15% zulegen konnte.

Wachstum trotz Marktherausforderungen

Mit einer empfohlenen "Hold"-Einstufung weist American Express gemäß dem zum Patent angemeldeten Zacks Rank-System eine attraktive Bewertung im Vorwärts-P/E-Verhältnis von 17,08 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 10,63 auf. Dem folgend [...]

