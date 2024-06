Home Depot steht trotz der jüngsten Nachfrageschwäche in der Heimwerkerbranche weiterhin gut da und setzt auf langfristiges Wachstum durch strategische Investitionen. Mit seinem "One Home Depot"-Investitionsplan, der die Erweiterung von Supply-Chain-Einrichtungen, Technologieinvestitionen und die Verbesserung des digitalen Erlebnisses umfasst, zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich. Besonders der professionelle Markt, der Pro-Segment, beeindruckt mit einem stetigen Umsatzwachstum. Die ganzheitliche Einzelhandelsstrategie und die zugrundeliegende Technologieinfrastruktur haben maßgeblich dazu beigetragen, den Web-Traffic für mehrere Quartale in Folge zu steigern. Laut Home Depot bleiben die Auftragsbücher des Pro-Segments weiterhin gesund, auch wenn sie etwas unter dem Vorjahresniveau liegen. Die Projektarten scheinen sich allerdings von großen Umbauprojekten hin zu kleineren Aufträgen zu verschieben. Um die Pro-Kunden weiterhin zu begeistern, werden neue Erfüllungsoptionen, eine lokalisierte Produktauswahl und eine erweiterte Vertriebsmannschaft bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 in 17 Hauptmärkten erwartet.

Akquisition ebnet Erfolgsweg

Nicht zuletzt hat Home Depot einen bedeutenden Schritt gemacht, indem es die regulatorische Hürde für die angestrebte Übernahme von SRS Distribution Inc. überwand. Diese Akquisition wird das Gesamtmarktpotenzial deutlich erweitern. Obwohl Home Depot mit geteilten Reaktionen der Analysten konfrontiert ist, zeigt sich die Aktie widerstandsfähig gegenüber dem Branchenrückgang mit einer leichten Wertsteigerung von 0,4 % im Jahresvergleich. Abschließend darf man nicht übersehen, dass das Unternehmen die Dividende für das 149. Quartal in Folge angehoben hat, was die Beständigkeit und die Verpflichtung gegenüber den Aktionären unter Beweis stellt. Die Verschmelzung zweier Marktriesen könnte die Position von Home Depot im Spezialeinzelhandel weiter stärken und neue Marktchancen eröffnen.

