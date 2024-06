Cognizant hat in Kooperation mit einem der führenden Technologie-Anbieter eine wegweisende Reihe von Gesundheitslösungen auf den Markt gebracht, die mit Hilfe von generativer KI die Verwaltung im Gesundheitswesen optimieren und das Patientenerlebnis verbessern sollen. Die Serie zielt darauf ab, vier zentrale Bereiche zu revolutionieren: Marketing, Callcenter-Operationen, Anbietermanagement und Vertragswesen. Besonders hervorzuheben ist ein Assistenzsystem, das die Abwicklung von Beschwerden im Gesundheitswesen durch automatisierte Datenerfassung, Analyse und Interpretation rationalisieren soll. Diese Innovationen unterstreichen das Bestreben, Klienten des Gesundheitssektors an die Spitze KI-geführter Dynamik zu setzen und gleichzeitig präzise Herausforderungen der Branche mithilfe modernster Technologie zu meistern. Parallel zu diesen Entwicklungen hat das Unternehmen auch den Erwerb eines Forschungs- und Entwicklungsanbieters bekannt gegeben, um in der ER&D-Dienstleistungsbranche [...]

