Investoren träumen von hohen Renditen aus Finanzportfolios, die Aktien, Anleihen, ETFs und weitere Wertpapiere umfassen können. Der primäre Fokus von Einkommensinvestoren liegt jedoch auf der Generierung eines stetigen Cashflows aus ihren liquiden Investitionen, beispielsweise durch Dividenden. Die Dividendenrendite ist eine wichtige Kennzahl, die die Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienpreis misst. Viele Akademische Studien zeigen, dass Dividenden einen bedeutenden Anteil an langfristigen Renditen haben, mit Beiträgen, die in vielen Fällen mehr als ein Drittel der Gesamtrendite ausmachen. Johnson & Johnson ist hier ein interessantes Beispiel: Mit Sitz in New Brunswick zahlt das größte Gesundheitsunternehmen der Welt eine Dividende von 1,24 USD je Aktie, was einer Dividendenrendite von 3,41% entspricht - im Vergleich zum Branchendurchschnitt der großkapitalisierten Pharmaunternehmen von 2,38% und 1,57% des S&P 500.

Neue Möglichkeiten im Pharmasektor

Die Aktie von Johnson & Johnson, welche in diesem Jahr einer Preisänderung von -7,2% erlebte, gilt weiterhin als solide Dividendenanlage, trotz der Marktvolatilität durch steigende Zinssätze, die hoch rentierliche Aktien tendenziell belasten können. Im pharmazeutischen Sektor zeigt Johnson & Johnson eine bemerkenswerte Innovationskraft: Ihr neues Medikament TALVEY® (talquetamab-tgvs), zur Behandlung von rezidiviertem oder refraktärem multiplen Myelom, hat in Langzeitstudien hervorragende Ergebnisse hinsichtlich der Ansprechrate und Dauerhaftigkeit der Wirkung gezeigt. Die klinischen Studien MonumenTAL-1 und MonumenTAL-2 bestätigen das Potential von TALVEY® sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit anderen Wirkstoffen. Diese medizinischen Durchbrüche dürften die Marktpräsenz des Unternehmens noch weiter stärken und seine Rolle als zuverlässige Option für Aktionäre unterstreichen - wegen der kontinuierlichen Dividendensteigerungen über 53 Jahre hinweg sowie der niedrigen Preisschwankungen, was Investoren anzieht, die nach stabilen Portfolioerweiterungen suchen.

