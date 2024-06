Die US-Luftfahrtbehörden haben jüngst zwei Besorgnis erregende Vorfälle mit Flugzeugen des Typs Boeing 737 MAX unter die Lupe genommen. Der erste Fall betrifft eine Maschine, die während eines Fluges im letzten Monat eine unkontrollierte Rollbewegung, bekannt als "Dutch Roll", durchführte. Dies ereignete sich auf einer Höhe von 34.000 Fuß auf dem Weg von Phoenix, Arizona, nach Oakland, Kalifornien. Dieses seitliche, asymmetrische Manöver, benannt nach einer niederländischen Eislauftechnik, kann ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko darstellen. Obwohl die Piloten die Kontrolle wiedererlangten und das Flugzeug sicher landeten, wurde nachträglich ein Schaden an den strukturellen Komponenten festgestellt, einschließlich der Standby-Stromregelungseinheit. Der zweite Vorfall betrifft ein Beinahe-Unglück über dem Pazifik, als schlechtes Wetter dazu zwang, einen Landeversuch abzubrechen. Dies führte zu einem rasanten Sinkflug, der beinahe in einer Katastrophe endete, aber dank eingehender Warnsysteme vermieden werden konnte.

Luftaufsicht fordert Aufklärung

In einem separaten Fall wurde eine Untersuchung des Kongresses in die Wege geleitet, nachdem bei einem weiteren Fluggerät ein Türpanel während des Fluges herausbrach, was zu einer Notlandung führte. Die Luftaufsichtsbehörde reagierte daraufhin mit einer Produktionsdrosselung für das Boeing-Modell und verlangte einen umfassenden Plan zur Behebung von Qualitätsproblemen in den Fabriken. Der Vorfall löste eine Reihe von Nachfragen und Anfragen regierungsseitig sowie eine eingehende Prüfung der Sicherheitskultur und der regulatorischen Maßnahmen aus. Inzwischen müssen einige der Flugzeuge einer Prüfung des Ruderantriebs unterzogen werden, was die Wichtigkeit einer gründlichen Überwachung und Kontrolle im Luftfahrtbereich unterstreicht. Boeing sah sich bisher nicht in der Lage, öffentlich Stellung zu nehmen, unterstützt jedoch die laufenden Ermittlungen.

Boeing Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...