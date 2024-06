DeepRock Minerals Inc. gab kürzlich bekannt, dass es am 14. Juni 2024 eine schriftliche Vereinbarung mit Allied Critical Metals Corp. unterzeichnet hat, die die allgemeinen Bedingungen der Spin-Out-Vereinbarung von Deep und des anschließenden Reverse Takeover des Unternehmens durch Allied Critical Metals gemäß den Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse und den geltenden Wertpapiergesetzen regelt.



DeepRock beabsichtigt, die Transaktion im Rahmen eines Arrangement-Plans durchzuführen, der die folgenden Schritte umfasst:



? Das Unternehmen wird eine hundertprozentige Tochtergesellschaft (Sub1) gründen und sein gesamtes Vermögen auf Sub1 übertragen und anschließend alle Stammaktien von Sub1 an die Deep-Aktionäre anteilig im Verhältnis zu ihrem Besitz von Deep übertragen.



? DeepRock wird alle seine ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien im Verhältnis 40:1 konsolidieren und seinen Namen in Allied Critical Metals Corp. oder einen anderen von ACM festgelegten Namen, der für die Börse akzeptabel ist, ändern.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

