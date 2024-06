Frankreichs Parlamentswahlen und die China-Zolldebatte haben die europäischen Aktienmärkte stark belastet. Jetzt sieht es nach einer Gegenbewegung aus. Konjunkturell und stimmungsmäßig scheint die Wende ohnehin geschafft.17. Juni 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Deutschlands und Europas Aktienmarkt ist zurückgefallen: Sorgen um die Neuwahlen in Frankreich und einen möglichen Handelskonflikt mit China haben für kräftige Verluste an die hiesigen Börsen gesorgt. In den USA geht die Rally hingegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...