Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die PCC SE emittiert zum 1. Juli 2024 eine neue Anleihe mit einer Verzinsung von 5,75% p.a. (ISIN DE000A383EM7/ WKN A383EM), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Die Anleihe wird am 1. Juli 2029 endfällig getilgt, die Zinszahlungen erfolgen wie bei allen Anleihen der PCC SE quartalsweise. Zu zeichnen ist die Anleihe ab einer Mindestanlage von 5.000 Euro (Stückelung: 1.000 Euro) spesenfrei direkt über die PCC SE. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 30. Juni 2024 stückzinsfrei zum Ausgabekurs von 100% und danach bis auf Weiteres zu 100% zuzüglich Stückzinsen. Die Rückzahlung erfolgt am Fälligkeitstag zu 100% des Nennwerts. ...

