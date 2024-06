Broadcom Inc., ein führendes Unternehmen in der Halbleiterindustrie und einer der großen Nutznießer des aktuellen KI-Booms, bekräftigt seine Stellung mit beeindruckenden Umsatzzahlen und einer starken Börsenperformance. Analysten schlagen vor, dass Broadcom Tesla in der Gruppe der 'Magnificent Seven' - ein Bündel führender Technologieaktien bestehend aus Nvidia, Meta Platforms, Tesla, Amazon, Alphabet, Microsoft und Apple - ablösen könnte. Der Vorschlag entspringt nicht nur der aktuell unterdurchschnittlichen Performance von Tesla, sondern vielmehr der Einschätzung, dass Broadcom die Kriterien der Momentaufnahme wirtschaftlicher und technologischer Dynamiken treffender abbildet - besonders im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Die Aktie verzeichnete kürzlich einen Anstieg nach der Ankündigung eines Aktiensplits und der Vorstellung der Quartalszahlen, die sowohl die [...]

