Goldman Sachs, mit Sitz in New York und Teil des Finanzsektors, zeigt sich in diesem Jahr stark mit einem Kursanstieg von 15,73%. Die Firma zahlt derzeit eine Dividende von $2,75 pro Aktie, was einer Rendite von 2,46% entspricht. Im Vergleich dazu bringt es die gesamte Branche der Finanz - Investmentbanken auf lediglich 0,81%, während der S&P 500 eine Dividendenrendite von 1,59% aufweist. Besonders bemerkenswert ist das Wachstum der Dividende, die aktuell, im Jahresvergleich, um 4,8% auf $11 pro Aktie erhöht wurde. In den letzten fünf Jahren steigerte das Unternehmen seine Dividende viermal jährlich um durchschnittlich 26,83%. Der Zacks Konsensschätzung nach wird ein solides Ergebniswachstum für das laufende Geschäftsjahr erwartet, mit einer Vorhersage von $36,57 pro Aktie und einer erwarteten Steigerung von 59,90% gegenüber [...]

