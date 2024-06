CSO Verkauf und S&P 500 Aufnahme

Ein hoher Unternehmenssicherheitsbeauftragter des Cybersecurity-Unternehmens CrowdStrike Holdings, Inc. hat kürzlich 4.500 Aktien des Unternehmens am 17. Juni 2024 verkauft, was nach Angaben eines SEC-Filings sein Aktienbesitz auf 200.672 Aktien reduziert. Im Laufe des letzten Jahres hat der CSO insgesamt 77.623 Aktien verkauft und keine weiteren Käufe getätigt. Über das vergangene Jahr hinweg hat es bei CrowdStrike 45 Insiderverkäufe und keine Käufe gegeben. Die Aktien wurden zu Preisen zwischen 382,64 $ und 383,57 $ verkauft und lassen das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von ungefähr 95,02 Milliarden $ bewerten, was einem beachtlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 736,66 entspricht. Der GF-Wert liegt bei $340,20, womit die Aktie leicht überbewertet erscheint. Diese Verkäufe sind Teil eines vorher festgelegten 10b5-1 Handelsplans und könnten [...]

