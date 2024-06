Vor ca. 2 Wochen hat Roaring Kitty ein Life-YouTube Video ausgestrahlt, in dem er die Vorzüge eines Investments in GameStop darlegen wollte. Ich habe reingeschaut und muss sagen: Der Typ hat einen an der Klatsche. Das war ein inhaltsleeres Gebrabbel, wie ich es selten gehört habe. Zur Erinnerung: Die Aktie stand Ende April bei 10 USD, wurde aufgrund der Kampagne von Roaring Kitty bis Mitte Juni auf 50 USD gejubelt, um anschließend wieder zurückzufallen ..., auf 25 USD. Seither pendelt die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...