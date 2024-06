Coca-Cola und Siemens Industrie Automation haben kürzlich eine Partnerschaft eingeleitet, um die Prozesse der Automatisierung und Steuerung innerhalb von Coca-Colas Produktionsstätten zu standardisieren. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die Kapazitäten der Abfüll- und Dosenlinien zu erhöhen sowie Wartungsarbeiten und Ersatzteilvorräte zu optimieren. Diese Neuerungen ermöglichen nicht nur eine zukunftssichere Investition in die Produktionsanlagen, sondern tragen auch dazu bei, die Effizienz steigern und die Ausbildungszeiten für Mitarbeiter zu verringern. Das deutlich wird durch die neue Produktionslinie im Wert von £14,3 Mio. in der Coca-Cola-Fabrik in Sidcup, Kent, Großbritannien, die künftig bis zu 120.000 Dosen pro Stunde für Dosenprodukte befüllen kann. Anfangs sollen dort 150ml und 330ml Dosen produziert werden, mit Plänen [...]

