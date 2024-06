In der jüngsten Handelssitzung schloss die Aktie von Diamondback Energy (FANG) bei $187,56, was einem Anstieg von +0,85% gegenüber dem Vortag entspricht und somit die Entwicklung des S&P 500, welcher um 0,77% zulegte, übertraf. Währenddessen konnte der Dow um 0,49% zulegen und der technologielastige Nasdaq gewann 0,95%. Das Unternehmen aus dem Bereich Energieexploration und -produktion musste jedoch einen Rückgang um 5,92% im vergangenen Monat hinnehmen, was den Verlust des Öl-Energie-Sektors von 7,24% übertrifft und hinter dem Gewinn des S&P 500 von 3,71% zurückbleibt. Analysten haben ihre Schätzungen kürzlich nach oben korrigiert und prognostizieren nun ein Umsatzwachstum von 18,17% gegenüber dem Vorjahr auf $2,27 Milliarden sowie einen Anstieg der Gewinne um 30,71% auf $4,81 je Aktie im bevorstehenden Finanzergebnis.

