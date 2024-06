Der Internetriese Alphabet Inc., bekannt für seine wegweisenden Technologien, hat einmal mehr seine globale Präsenz verstärkt. Der Konzern kündigte an, sein fortschrittliches Mobilanwendungsbündel, das auf revolutionärer KI-Technologie basiert, auf dem indischen Markt einzuführen. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem die Aktie leicht hinter dem allgemeinen Markt zurückbleibt, aber dennoch marginal um 0,23% auf 178,78 USD bei Börsenschluss am letzten Handelstag zulegte.

Innovative Sprachunterstützung und wachsende Erwartungen

In einem Mobile-First-Ansatz sollen die verfügbaren Anwendungen ein breites Spektrum an neuen Funktionen und regionaler Sprachunterstützung bieten, was die vielfältige Sprachlandschaft des Subkontinents widerspiegelt. Nutzer in Indien können nun Aufgaben in ihrer Muttersprache erledigen - eine Option, die [...]

